«Ъ» Число ликвидаций независимых АЗС достигло максимума с 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В России число ликвидаций компаний, занимающихся розничной продажей топлива, достигло максимума с 2022 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

За первые девять месяцев 2026 года прекратили деятельность 935 компаний и предпринимателей в топливной рознице. Это на 16,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Аналитики связывают такую динамику с перебоями в поставках топлива, резкими скачками оптовых цен на бензин и дизель, а также увеличением расходов бизнеса.

Особенно непростая ситуация складывается у независимых автозаправочных станций, которые не входят в состав крупных нефтяных компаний. Из-за подорожания закупок и роста издержек небольшие сети теряют прибыльность, что вынуждает их закрывать бизнес или повышать цены для автомобилистов.

По словам управляющего партнера Kasatkin Consulting Дмитрия Касаткина, независимые АЗС занимают около 60% российского рынка по количеству заправок. При этом на их долю приходится лишь 30–40% объемов продаж топлива.

Всего на 1 октября в России насчитывалось 10,72 тысячи компаний и предпринимателей, работающих в топливной рознице. За год их количество сократилось на 2,9%, вернувшись примерно к уровню октября 2022 года.

Ранее вице-премьер России Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе усилить контроль за ценами на независимых АЗС. Поводом стали жалобы автомобилистов на значительную разницу в стоимости топлива между заправками. В некоторых случаях она достигала нескольких десятков рублей за литр. Правительство также поручило профильным ведомствам следить за стабильностью поставок бензина и при необходимости принимать дополнительные меры.