В Дагестане 15-летняя девочка спасла ребенка из горящего автомобиля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Дагестане девочка-подросток спасла шестилетнего ребенка из горящего автомобиля. Об этом сообщает «КП-Северный Кавказ». 15-летняя школьница Марьям Акавова возвращалась от стоматолога, когда увидела находящегося в горящем авто ребенка.

«Подхожу, смотрю, а в машине уже бардачок горит. Я резко вытащила ребенка и буквально за считанные секунды еще больше огонь начался», - рассказала девочка.

Марьям Акавова рассказала, как спасала мальчика Видео: городской информационный центр Хасавюрта

Подросток проходила мимо припаркованной машины, заметив разгорающийся огонь в авто. Также в салоне находился маленький мальчик. Марьям попросила проходящую мимо девушку вызвать скорую и пожарных, а сама успела достать малыша и отнести его на безопасное расстояние прежде, чем машина вспыхнула. Героический поступок подростка также получил высокую оценку на городском уровне.

Ранее KP.RU сообщал, что десятилетний мальчик из Чечни Якуб Альвиев получил премию имени Тиграна Кеосаяна за спасение ребенка. Школьник смог при помощи взрослых достать полуторагодовалого малыша, который провалился в выгребную яму и начал тонуть.