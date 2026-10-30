Хуснуллин будет курировать Донбасс и управление госимуществом в кабмине Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Вице-премьер Марат Хуснуллин в обновленном кабмине получил расширенный круг обязанностей. Как сообщили в пресс-службе правительства, помимо стройкомплекса и инфраструктуры, он теперь будет отвечать за эффективное управление госсобственностью, особенно на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Распределение полномочий между заместителями утвердил премьер Михаил Мишустин.

Кроме того, Хуснуллин станет куратором нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В его ведении также окажется координация правительственной комиссии по повышению эффективности использования федерального имущества и развитию территорий. По этим направлениям вице-премьер будет координировать работу Минтранса, ФАС и Росимущества.

Такое расширение зоны ответственности выглядит логичным шагом. Хуснуллин и раньше плотно занимался восстановлением новых регионов, а теперь к строительным задачам добавился еще и контроль за тем, как расходуется и используется государственное имущество на этих территориях.

Недавно вице-премьер лично побывал в Донецке, где провел совещание по социально-экономическому развитию республики. В разговоре участвовали глава ДНР Денис Пушилин, представители министерств, предприятий и местных администраций.