Анастасия Ракова рассказала о снижении смертности от инфаркта и инсульта в Москве

Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

Всемирный день борьбы с инсультом отмечается ежегодно 29 октября. К этой дате в интервью газете «Известия» заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о том, как столица помогает москвичам сохранять здоровье.

Как сообщила заммэра, за последние пять лет в Москве смертность от инфаркта сократилась почти на 35%, от инсульта - на 31%. Этого удалось добиться благодаря выстроенной в городе единой системе профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнула Ракова.

«В Москве работают две специализированные сети: инфарктная, объединяющая 19 стационаров, и инсультная, в которую входят 17 больниц. Скорая помощь доставляет пациента сразу туда, где есть всё необходимое для экстренной диагностики и лечения», - отметила заммэра.

Кроме того, цифровые сервисы и ИИ помогают врачам заранее выявлять возможные риски для здоровья пациентов. Так, в Москве запустили систему, автоматически проверяющую факторы риска инфаркта и инсульта при сдаче анализов. При выявлении повышенного холестерина или глюкозы для пациента автоматически запускается маршрут обследования. Также в столице работает специальный ИИ-сервис, который анализирует медкарты горожан с уже имеющими заболеваниями и помогает врачам выявлять тех, у кого риск инфаркта и инсульта особенно высокий. Сегодня под таким наблюдением находятся около 100 тысяч человек.

Помимо этого, как сообщила Ракова, в столичных поликлиниках действует система «Умного приема». При помощи онлайн-опросов и анализа медкарты оцениваются риски ишемической болезни сердца (ИБС) и хронической сердечной недостаточности (ХСН). За год у почти 2,5 миллионов москвичей выявили подозрение на ИБС. А за полгода еще у 48 тысяч - ХСН.

Также в Москве действует система профилактики повторных инсультов, одной из причин которых может стать сужение сонных артерий, обеспечивающих кровоснабжение головного мозга. Как пояснила Ракова, всех таких пациентов вместе с врачами стационаров ведут эксперты городских центров компетенций, открытых на базе Боткинской больницы и больницы имени И.В. Давыдовского. Каждый день эксперты проводят более 30 консультаций, а с начала работы центров — их уже более 2,5 тысячи.