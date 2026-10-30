Зоопсихолог предупредила, в каких случаях рвота у кошки опасна

Редкое срыгивание шерсти может быть естественным явлением. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Рвота у кошек не всегда говорит о проблемах со здоровьем. Иногда она возникает из-за скопления шерсти, укачивания, стресса или слишком быстрого приема пищи. Зоопсихолог Светлана Капустина рассказала, в каких случаях владельцам не стоит беспокоиться, а когда питомца нужно показать ветеринару. Об этом пишет NEWS.ru.

«Нормой можно считать, если кошка пару раз в месяц срыгивает шерсть. Также бывают случаи, когда животное укачало в транспорте, у него стресс после посещения клиники, ему резко сменили корм или питомец очень быстро и жадно ест», – сказала Капустина.

По словам специалиста, редкое срыгивание шерсти может быть естественным явлением. Также единичная рвота иногда связана с поездкой в транспорте, переживаниями после визита в ветклинику или переходом на новый корм.

Однако если приступы повторяются после каждого кормления, животное становится вялым или у него начинается диарея, откладывать визит к ветеринару не стоит. Особое внимание нужно обратить на примеси желчи, пены или крови в рвотных массах.

Ранее ветеринар Фроленко объяснила, как часто следует мыть домашних кошек и почему не стоит делать это слишком часто. Специалист также рассказала, в каких случаях питомцам необходимы водные процедуры.