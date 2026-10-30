Кожемяко на посту вице-премьера будет курировать Дальний Восток и Арктику Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ.

Вице-премьер России Олег Кожемяко будет курировать развитие Дальнего Востока и Арктики, а также деятельность Минвостокразвития. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Председатель кабмина Михаил Мишустин утвердил новое распределение обязанностей между своими заместителями. Согласно документу, Кожемяко будет отвечать за вопросы развития дальневосточных и арктических регионов страны.

При этом вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов в новой должности продолжит курировать финансовый блок правительства.

Дополнительные полномочия получил и заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Помимо строительства и инфраструктуры, он будет отвечать за национальный проект «Инфраструктура для жизни», а также вопросы управления государственным имуществом в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, Хуснуллин займется координацией работы правительственной комиссии по повышению эффективности использования федерального имущества и развитию территорий. По этим направлениям он также будет взаимодействовать с Минтрансом, ФАС и Росимуществом.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил кадровые перестановки в правительстве, предложенные Михаилом Мишустиным. Соответствующие указы глава государства подписал 22 октября. В результате число вице-премьеров увеличилось до 11 человек. Олег Кожемяко занял должность заместителя председателя правительства — полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, сменив Юрия Трутнева.