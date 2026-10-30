Блогер Лерчек запросила в суде разрешение на выезд в КНР для лечения рака Фото: Александр РОГОЗА.

Адвокат блогера Лерчек Константин Третьяков сообщил РИА Новости, что Валерия Чекалина, у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, получила официальное приглашение на лечение из китайской клиники. Защита перевела документ на русский, заверила у нотариуса и уже подала в суд ходатайство с просьбой разрешить поездку за границу.

Сама Чекалина недавно завершила курс химиотерапии. Но, по словам источника из ее окружения, таргетную терапию ей предстоит проходить пожизненно. Кроме того, из-за сильных болей блогеру назначили повторный курс химиотерапии — об этом в четверг рассказал ее партнер, тренер по танцам Луис Сквиччиарини на своей странице в соцсети.

На прошлой неделе Сквиччиарини опубликовал видео, где они вдвоем с Чекалиной сообщили: онкология начала прогрессировать, а врачи порекомендовали рассмотреть CAR-T-клеточную терапию в Китае. Именно после этого и появилось приглашение от зарубежной клиники.

Напомним, 31 июля Гагаринский суд Москвы приговорил Лерчек к пяти годам условно и штрафу в 763,5 миллиона рублей по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Также суд на три года запретил ей администрировать сайты в интернете. Теперь к уголовному прошлому добавился вопрос, отпустят ли блогера на лечение за границу.