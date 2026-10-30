Хуснуллин займется Донбассом, Новак — платформенной экономикой: что изменилось в обязанностях вице-премьеров

Мишустин утвердил новые обязанности вице-премьеров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил новое распределение обязанностей между вице-премьерами. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров. Заместители главы правительства получили дополнительные направления работы, в том числе связанные с развитием новых регионов, национальными проектами и цифровизацией.

В правительстве пояснили, что данное решение направлено на организацию эффективной работы обновленного состава кабмина. Оно призвано обеспечить выполнение поручений президента, устойчивый экономический рост и технологическое развитие, а также успешное достижение национальных целей и показателей нацпроектов.

Теперь Марат Хуснуллин будет курировать Донбасс и Новороссию, а также вопросы эффективного использования государственного имущества. Денис Мантуров получил полномочия по ряду новых национальных проектов и системе маркировки товаров. Александр Новак займется платформенным развитием экономики и госполитикой в сфере производительности труда.

Татьяна Голикова будет отвечать за реализацию нацпроектов «Семья» и «Кадры», Антон Силуанов — за государственное финансовое планирование, исполнение бюджета и налоговую политику.

Ранее KP.RU писал, что Михаил Мишустин представил членам правительства новых вице-премьеров и главу Минтранса. Премьер отметил, что президент ожидает от обновленного кабмина эффективной работы на благо граждан.