Сергей Лавров прибыл на площадку проведения встречи глав МИД G20 в Атланте Фото: Евгения ГУСЕВА.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на площадку проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран «Группы двадцати» (G20) в американской Атланте. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

По данным агентства, в квартале, где состоится заседание, усилены меры безопасности. При этом обстановка остается спокойной. Сам российский дипломат прибыл в США накануне мероприятия, около 23:30 по местному времени.

Встреча глав МИД стран G20 пройдет 30–31 октября. Она станет одним из ключевых подготовительных мероприятий перед саммитом лидеров «Группы двадцати», который запланирован на декабрь в Майами.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США создают искусственные препятствия для участия российской делегации во встрече G20. По ее словам, Москва передала Вашингтону списки участников еще за два месяца до мероприятия. Однако американские власти долгое время не подтверждали кандидатуры представителей России. Дипломат расценила подобные действия как попытку ограничить полноценное участие российской стороны в заседании.