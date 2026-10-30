Ушаков: Киев ослушался требований Трампа не атаковать российские НПЗ Фото: REUTERS.

Киевский режим не прислушался к требованиям президента США Дональда Трампа прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"В очередной раз ослушались и просто, я бы сказал, игнорируют даже его", - сказал он.

Представитель Кремля отметил, что глава Белого дома в этом вопросе был настойчив и продолжает оставаться настойчивым, но украинская верхушка не слушается.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что в Алешках Херсонской области жители, которые пожелали покинуть город, начали рассаживаться по автобусам для эвакуации. Она отметила, что среди собравшихся есть люди, которые хотят выехать как на территорию России, так и на Украину.

Представители Пентагона в последние недели обратились к ряду стран-членов НАТО с призывом смягчить риторику, касающуюся якобы некой угрозы со стороны России. По данным агентства Reuters, письма были направлены властям Эстонии, Латвии и Литвы. Американцы мотивировали это тем, что жесткие и резкие заявления европейских союзников подрывают общую безопасность региона.

Бельгийский депозитарий Euroclear за девять месяцев текущего года получил 3,6 млрд евро процентных доходов от замороженных российских активов. Сумма оказалась на 6% меньше, чем за тот же период годом ранее. При этом Euroclear на конец сентября держал на своем балансе 204 млрд евро активов России, подпавших под санкции.

Власти ДНР сообщили, что в результате атаки украинского беспилотника погиб гендиректор Донецкой железной дороги Игорь Лебезнев. На этом посту он курировал интеграцию железных дорог ДНР в общероссийскую транспортную сеть.

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что не будет избегать фотографий со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в рамках совещания министров иностранных дел "Групы двадцати" (G20). Чиновник отметил, что пообещал "прямо" говорить с российским дипломатом в рамках встречи.

В Испании прогремел мощный взрыв на заводе боеприпасов. В результате инцидента пострадали не менее пяти человек.