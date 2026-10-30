Обычный анализ крови может раскрыть риск деменции за 15 лет: вот что говорит врач

Мозг потребляет до 20% всего кислорода в организме. Фото: Robert Kneschke/Shutterstock/FOTODOM

Обычный анализ крови может помочь заметить возможные риски развития деменции задолго до появления первых симптомов. Семейный врач, эндокринолог, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова рассказала, на какие показатели в анализе крови стоит обратить внимание. Об этом пишет NEWS.ru.

«Ученым удалось доказать, что рутинный клинический анализ крови, взятый во время обычного медосмотра, может предсказать риск развития деменции за 10–15 лет до появления первых симптомов», – заявила Самойлова.

По словам специалиста, гемоглобин переносит кислород, который необходим для нормальной работы мозга. При слишком низком его уровне ткани могут испытывать недостаток кислорода, а при чрезмерно высоком кровь может становиться более вязкой. Оба состояния способны негативно влиять на сосуды и нервную систему.

Самойлова пояснила, что мозг потребляет до 20% всего кислорода в организме. Поэтому отклонения уровня гемоглобина могут быть важным сигналом для оценки здоровья. При этом один показатель анализа крови не позволяет самостоятельно определить риск деменции или поставить диагноз – результаты необходимо обсуждать с врачом.

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