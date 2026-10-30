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НовостиПолитика30 октября 2026 15:04

Арахамия: Гуммиссия Украины с эвакуированными жителями Алешек поехала в Анапу

Оттуда они вылетят самолетами в Белоруссию, отметил Арахамия
Сергей ГАПЧУК
Арахамия: Гуммиссия Украины с эвакуированными жителями Алешек поехала в Анапу

Арахамия: Гуммиссия Украины с эвакуированными жителями Алешек поехала в Анапу

Фото: ТАСС.

Гуманитарная миссия из Киева вместе с пожелавшими эвакуироваться на Украину жителями Алешек Херсонской области направилась в Анапу Краснодарского края. Об этом сообщил украинский переговорщик, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

"Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями Алешек отправилась в Анапу", - написал он.

По его словам, оттуда они вылетят самолетами в Белоруссию, а затем автобусами въедут на Украину.

Как писал сайт KP.RU, ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, возглавляющая российскую делегацию, сообщила, что жители, желающие покинуть Алешки, начали рассаживаться по автобусам для эвакуации.

29 октября первая леди США Мелания Трамп выразила надежду, что гуманитарная миссия в городе Алешки будет способствовать урегулированию конфликта на Украине.