ВСУ атаковали дроном здание администрации в Брянской области, ранена женщина Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником здание Погарской администрации в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

«Украинский беспилотник атаковал здание Погарской администрации. С осколочными ранениями в больницу доставлена местная жительница», - написал он в мессенджере MAX.

Ковальчук сообщил, что сейчас пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В результате атаки Киева было повреждено остекление здания, а также два припаркованных автомобиля.

Ранее KP.RU сообщал, что беспилотники ВСУ атаковали Брянскую область, в результате чего погиб человек. Удар был нанесен в районе озера у села Рубежное Климовского район. Также были ранены несколько человек - БПЛА атаковал торговый центр в Климово, пострадали мужчина и сотрудница аптеки.