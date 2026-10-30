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НовостиПроисшествия30 октября 2026 15:15

ВСУ атаковали дроном здание администрации в Брянской области, ранена женщина

Мирная жительница получила осколочные ранения в результате атаки ВСУ по зданию Погарской администрации в Брянской области
Мария МАМАЕВА
ВСУ атаковали дроном здание администрации в Брянской области, ранена женщина

ВСУ атаковали дроном здание администрации в Брянской области, ранена женщина

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником здание Погарской администрации в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

«Украинский беспилотник атаковал здание Погарской администрации. С осколочными ранениями в больницу доставлена местная жительница», - написал он в мессенджере MAX.

Ковальчук сообщил, что сейчас пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В результате атаки Киева было повреждено остекление здания, а также два припаркованных автомобиля.

Ранее KP.RU сообщал, что беспилотники ВСУ атаковали Брянскую область, в результате чего погиб человек. Удар был нанесен в районе озера у села Рубежное Климовского район. Также были ранены несколько человек - БПЛА атаковал торговый центр в Климово, пострадали мужчина и сотрудница аптеки.