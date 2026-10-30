«Напугал обнаженной дипломатией»: Захарова хлёстко поддела Вадефуля, пригрозившего оставить Лаврова без фото

Мария Захарова. Фото: МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что глава МИД Германии Йоханн Вадефуль пригрозил не фотографироваться вместе с Сергеем Лавровым на встрече министров иностранных дел G20 в Атланте.

«Как говорится, напугал Вадефуль Сергея Викторовича обнаженной немецкой дипломатией», — иронично отреагировала дипломат на предполагаемый демарш Вадефуля в своем Teлеграм-канале.

Она также напомнила, что месяц назад Вадефуль сам выступал за проведение переговоров с Лавровым и позировал перед журналистами. Теперь же, по словам представителя российского МИД, немецкий министр изменил позицию и представил нежелание фотографироваться как принципиальный шаг.

Ранее KP.RU писал, что Вадефуль добивался встречи с Лавровым в Нью-Йорке, однако немецкая сторона выдвинула ряд требований к организации переговоров. В частности, сотрудники главы МИД ФРГ просили ограничить доступ журналистов и запретить запись вступительных заявлений.