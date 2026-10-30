Посол Барбин: Дания проводит курс на противостояние с Россией Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дания и не думает сбавлять обороты в противостоянии с Россией. Посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин в интервью ТАСС уточнил, что Копенгаген ведёт курс на конфронтацию и готовится к возможному конфликту.

Дипломат отметил, что датчане не просто поддерживают враждебные шаги в отношении Москвы, но и частенько сами выступают их инициатором. Причём речь идёт о решениях на самых разных уровнях — и в рамках ЕС, и в НАТО, и внутри страны.

Стоит отметить, что есть и вполне конкретный пример. Ранее Дания отказалась подписывать соглашение с Россией о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве. В российском посольстве в Копенгагене констатировали: наша инициатива по деэскалации так и не встретила понимания.