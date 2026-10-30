Лихачев: Росатом скоро установит новый рекорд по перевозке по СМП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Росатом в ближайшее время установит очередной рекорд по перевозке по Северному морскому пути (СМП). Об этом журналистам сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Хочу вам сказать, что буквально, может быть, в эти минуты, или этим вечером у нас состоится еще одно знаменательное событие. Мы пересечем психологически важную рекордную отметку в 38 млн тонн перевозки на Северном морском пути", - сказал он.

По его словам, прошлые рекорды были до 38 млн тонн. Эта важная психологическая цифра. Росатом уже двинется к очередным рекордам. Нет никаких сомнений, что корпорация значительно превысит 40 млн тонн в этом году, подчеркнул Лихачев.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что объемы перевозок по Северному морскому пути постоянно растут. По его словам, Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами и не хочет делать эту тему предметом конфликтов.

Напомним, в 2024 году российский лидер отметил, что грузопоток по СМП будет только нарастать и к 2030 году превысит 100 млн тонн.