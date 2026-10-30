«У меня болит всё»: пережившая две смертельные инъекции американка рассказала об их последствиях

Выжившая после казни в США Криста Пайк пожаловалась на постоянные боли Фото: REUTERS.

Американка Криста Пайк, пережившая попытку казни с помощью смертельной инъекции, продолжает испытывать сильные боли спустя месяц после произошедшего, сообщает ABC со ссылкой на заявление, опубликованное ее адвокатами.

«У меня болит все тело. Болят руки. Болят кисти. Болит горло. Мне до сих пор трудно говорить. И боль не только физическая. Боль в моем сознании и в моей душе», — говорится в обращении Пайк. Женщина также обвинила правоохранительные органы в некомпетентности при исполнении приговора в штате Теннесси.

Ранее KP.RU писал, что Криста Пайк выжила после двух смертельных инъекций, введенных ей во время исполнения приговора в тюрьме Нэшвилла. Женщина оставалась живой даже спустя более 40 минут после второй дозы препарата, поэтому казнь пришлось остановить.

После неудачной казни Пайк доставили в больницу в критическом состоянии. По данным адвокатов, сотрудники тюрьмы использовали семь игл, но так и не смогли завершить процедуру.