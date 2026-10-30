«Как нас били в детстве»: Виктория Боня рассказала, как воспитывает 14-летнюю дочь ремнем

Виктория Боня выпорола 14-летнюю дочь люксовым ремнем бренда Hermes Фото: Евгения ГУСЕВА.

Блогер Виктория Боня рассказала, как воспитывает свою 14-летнюю дочь. В новом выпуске своего влога телеведущая призналась, что иногда включает режим строгой мамы - не так давно ей пришлось взять в руки ремень.

Оказалось, что Боня выпорола дочку люксовым ремнем от бренда Hermes. При этом блогер отметила, что подобные методы воспитания сильно отличаются от того, что было в ее собственном детстве - наказания сейчас не такие строгие.

«Как нас били в детстве <...>. Нас прям били. Если я, когда ремня даю, я говорю: «Я тебя сейчас пять раз ударю, ложись». Ей даже не больно. Она терпит», - поделилась Виктория.

По словам Бони, сейчас с подобными методами воспитания уже пора завязывать, потому что дочка взрослеет.

Ранее KP.RU сообщал, что Виктория Боня разговаривает с деревьями и признается им в любви. Как заявила блогер, она убеждена, что подобные практики положительно влияют на человека.