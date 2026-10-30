Глава СК РФ Бастрыкин провел заседание Международного союза криминалистов Фото: Александр РОГОЗА.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел заседание президиума Международного союза криминалистов – организации, объединяющей представителей криминалистической науки и практики. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На заседании присутствовали члены президиума, а также ведущие ученые в области криминалистики. Кроме того, в режиме видео-конференции к встрече подключились президент Ассоциации юристов стран Черноморско-Каспийского региона, заслуженный юрист Азербайджана Ильгам Рагимов, а также представители из Белоруссии.

В своем вступительном слове глава СК России подчеркнул, что идея создания Союза, направленная на обеспечение научно-методической базы для следственной деятельности, оправдывает себя. Он призвал развивать молодежные секции Союза во всех странах-участницах, по примеру Белоруссии.

Бастрыкин, подводя итоги заседания, призвал продолжить работу по совершенствованию правоприменительной практики и внедрение инновационных разработок в деятельность следователей.

Как писал сайт KP.RU, 29 октября в Следственном комитете РФ в рамках XX Международной научно-практической конференции "Державинские чтения" состоялась дискуссионная сессия, посвященная расследованию преступлений киевского режима.