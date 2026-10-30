В Росавиации сменился руководитель: кто занял место Дмитрия Ядрова

Наталья Андрианова стала исполняющей обязанности главы Росавиации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин назначил заместителя руководителя Росавиации Наталью Андрианову временно исполняющей обязанности главы ведомства. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба правительства России.

Соответствующее распоряжение подписал председатель кабмина. Должность освободилась после того, как прежний руководитель Росавиации Дмитрий Ядров перешел на пост министра транспорта.

Андрианова родилась в Москве в 1979 году и окончила Московский государственный технический университет гражданской авиации по специальности «Менеджмент». Она имеет степень кандидата экономических наук. С 2004 года Андрианова работает в Росавиации, куда пришла на должность ведущего специалиста. В 2021 году ее назначили заместителем руководителя агентства.

Также KP.RU сообщал, что после кадровых перестановок Андрей Никитин получил пост вице-премьера, а Дмитрий Ядров возглавил Минтранс. Изменения стали частью обновления состава российского правительства.