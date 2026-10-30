Депутат Панеш предложил ввести в России налоговый вычет за услуги психологов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш предложил ввести в России новый налоговый вычет – он поможет вернуть часть средств, которые семьи тратят на оплату услуг психологов.

По словам парламентария, в настоящее время есть налоговый вычет на медицинские услуги, но он связан с наличие лицензии у учреждения. Только при этом условии можно получить соответствующие документы. И если человек обращается за консультацией к частному психологу вне медицинской деятельности, то рассчитывать на налоговый вычет он не может.

А это, по мнению депутата, ставит клиентов квалифицированных специалистов в неравное положение.

В связи с этим, он предлагает включить в перечень расходов не только индивидуальные консультации, но и семейную психотерапию.

- Когда проблемы в отношениях, на прием часто ходят оба супруга. И если они платят за семейные сессии, логично, чтобы они могли вернуть часть этих расходов, — заявил парламентарий в беседе с Life.ru.

Вычеты за психологическую помощь ребенку, по словам депутата, должны быть закреплены отдельно, независимо от того, кто оплачивает консультацию. А также, не зависимо от присутствия родителя на сессии.

В предложении указаны и члены семей участников СВО, которым тоже часто требуется психологическая помощь.

- И если государство возвращает часть денег за лечение или обучение, почему оно не должно возвращать за психическое здоровье? – задался вопросом парламентарий.

Ранее, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал в беседе с Lenta.ru, что в 2026 году покупатель участка может вернуть часть подоходного налога после регистрации собственности на жилой дом. Личный лимит расходов на землю и дом вместе — 2 миллиона рублей, возврат при 13 процентах — до 260 тысяч.

Тем временем, Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об уточнении порядка налогообложения при обмене недвижимости. Документ призван реализовать позицию Конституционного суда и четко определить, в каких случаях у гражданина возникает налогооблагаемый доход при мене жилья, если сделка не связана с предпринимательской деятельностью, пишет aif.ru.