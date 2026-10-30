СК: Экс-глава Ростовавтодора Дегтярев арестован за коррупцию Фото: Олег ЗОЛОТО.

Бывший руководитель "Ростовавтодор" Станислав Дегтярев арестован по подозрению в коррупционных преступлениях. Об этом сообщил СК РФ по Ростовской области.

По данным ведомства, Дегтярев задержан в Ростове-на-Дону.

Уточнялось, что ему вменяют мошенничество в особо крупном размере, два эпизода служебного подлога и злоупотребление должностными полномочиями.

Следствие полагает, что в 2024 и 2025 годах Дегтярев вносил в бухгалтерскую отчетность компании ложные сведения о прибыли организации за предыдущие два года, хотя ему было известно, что она работает с убытком.

После обвиняемый направил документы в ФНС и профильные министерства Ростовской области. На основании отчетности за 2023 год Дегтярев получил премию в размере более 1,4 млн рублей, которую следствие считает незаконной.

Как писал сайт KP.RU, в мае суд в Петербурге оставил в силе решение об изъятии в доход государства имущества бывшего заместителя руководителя Росавтодора Андрея Самарьянова. Общая стоимость активов составила около 430 млн рублей.