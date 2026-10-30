В Роскачестве назвали снеки, которыми можно заменить вредные чипсы

Даже полезные альтернативы важно употреблять в умеренном количестве. Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

Нутовые, овощные и фруктовые чипсы могут стать альтернативой привычным картофельным снекам. При этом важно обращать внимание на состав продуктов, количество соли и способ приготовления, рассказали специалисты Роскачества. Об этом пишет NEWS.ru.

«Если говорить о конкретных продуктах, то в первую очередь – это нутовые снеки. Второй вариант – овощные и фруктовые чипсы, которые не жарят, а сушат или запекают», – отметили эксперты.

По словам специалистов, интерес к растительным перекусам растет. Их выбирают не только вегетарианцы, но и люди, которые следят за питанием. На полках магазинов можно найти чипсы из свеклы, моркови и яблок. При выборе таких продуктов стоит отдавать предпочтение тем, которые приготовлены без жарки.

Эксперты также отметили, что нутовые снеки содержат больше белка и меньше жира по сравнению с традиционными картофельными чипсами. Однако даже полезные альтернативы важно употреблять в умеренном количестве и проверять, сколько соли добавил производитель.

Ранее ученые выяснили, что частое употребление фастфуда может негативно влиять на работу мозга. Исследование, опубликованное в журнале Jama Psychiatry, связало такую пищу с воспалительными процессами и повышенной тревожностью.