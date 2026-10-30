В России отложили блокировку немаркированных звонков банков: когда она начнёт действовать Фото: ИВАНОВА Диана.

Операторы связи и крупнейшие банки России договорились перенести блокировку немаркированных звонков от кредитных организаций на 13 ноября. Об этом сообщили в Минцифры по итогам совещания на площадке министерства.

Изначально ограничения хотели ввести уже 15 октября, но в итоге сроки сдвинули. Причиной стал призыв Минцифры отложить блокировки до начала ноября. В ведомстве подчеркнули, что решение принято совместно.

Обязательная маркировка звонков работает в России с 1 сентября 2025 года. По словам главы МТС Инессы Галактионовой, 95% банков уже подписали договоры с операторами на маркировку. А вот оставшиеся 5% до сих пор этого не сделали — при этом именно на них приходится большая часть доходов всего банковского рынка.

Ранее KP.RU писал, что операторы в России могут начать блокировать звонки от банков. При этом речь шла только о тех коммерческих организациях, которые не заключили договор о маркировке.