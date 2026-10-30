В Госдуме хотят добиться достойной оплаты труда врачей-наставников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Депутаты намерены добиться достойной оплаты труда врачей, занимающихся кураторством. Об этом заявила Герой России, зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Людмила Болилая.

"Единая Россия" поставила вопрос о выплатах <...> еще на этапе формирования новой системы", - сказала она.

По ее словам, партия предложила закрепить единые федеральные правила, определить порядок назначения наставников и предусмотреть отдельную оплату их труда.

Также Болилая отметила, что хотя Минздрав и ФОМС разъясняли, как организации могут финансировать такие выплаты, однако значений, утвержденных на федеральном уровне, пока нет. Суммы разнятся в зависимости от региональных систем оплаты труда и решений самих организаций.

Как писал сайт KP.RU, ранее депутат Юрий Григорьев сообщил, что в России учителя и врачи должны получать полный пакет льгот, сопоставимый с госслужащими. По его словам, их зарплата должна равняться двукратному размеру средней зарплаты по региону.