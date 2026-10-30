Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика30 октября 2026 17:12

Песков: Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа пока не запланирован

Песков сообщил, что контакты Путина и Трампа пока не запланированы
Мария МАМАЕВА
Песков: Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа пока не запланирован

Песков: Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа пока не запланирован

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не запланирован. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока нет», - заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос во время беседы с журналистами.

Напомним, что предыдущий разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 9 октября 2026 года. Беседа лидером стран длилась около полутора часов. В ходе контактов была заключена дизельная сделка между Москвой и Вашингтоном. Путин также заявил, что мирные переговоры по Украине могут быть отложены. Это был шестой телефонный разговор глав России и США с начала 2026 года.

Ранее KP.RU сообщал, что Дмитрий Песков назвал растяжимым понятием суждение о скором времени встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского.