Песков: Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа пока не запланирован Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не запланирован. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока нет», - заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос во время беседы с журналистами.

Напомним, что предыдущий разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 9 октября 2026 года. Беседа лидером стран длилась около полутора часов. В ходе контактов была заключена дизельная сделка между Москвой и Вашингтоном. Путин также заявил, что мирные переговоры по Украине могут быть отложены. Это был шестой телефонный разговор глав России и США с начала 2026 года.

Ранее KP.RU сообщал, что Дмитрий Песков назвал растяжимым понятием суждение о скором времени встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского.