Дмитрий Григоренко ушел с поста главы набсовета ВТБ Фото: Артем КИЛЬКИН.

Бывший вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, который занимал пост главы наблюдательного совета банка ВТБ с 2020 года, 22 октября вышел из состава наблюдательного совета. Об этом сообщила пресс-служба банка.

"За время своей работы Дмитрий [Григоренко] внес значительный вклад в реализацию задач и планов ВТБ в части совершенствования корпоративных практик, внедрения передовых цифровых решений, искусственного интеллекта, систем защиты данных, а также в укрепление позиций ВТБ как устойчивого и инновационного финансового института", - приводит пресс-служба слова главы ВТБ Андрея Костина.

Отмечалось, что набсовет ВТБ рассмотрит вопрос об избрании председателя, когда получит соответствующую директиву правительства РФ.

Как писал сайт KP.RU, 26 октября стало известно, что набсовет Сбербанка 10 ноября рассмотрит вопрос о выдвижении Григоренко на должность зампредседателя правления. В новой роли он будет отвечать за стратегические проекты банка и взаимодействие группы Сбер с правительством и региональными властями.