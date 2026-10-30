Состоялось рабочее совещание с участием губернатора Смоленской области Василия Анохина и руководителя Росреестра Олега Скуфинского

Фото: пресс- служба Правительства Смоленской области

В ходе встречи Олег Скуфинский представил нового руководителя Управления Росреестра по Смоленской области Романа Романенкова.

Совместно с Росреестром смоленские власти реализуют комплекс приоритетных мероприятий, направленных на повышение инвестиционного потенциала области и создание новых возможностей для экономического развития.

Перед руководством регина стоит задача активизировать работу по внедрению единой цифровой платформы «Национальная система пространственных данных», проведению комплексных кадастровых работ и другим направлениям.

"В ходе совещания была достигнута договорённость о продолжении конструктивного взаимодействия и совместной работы над поставленными задачами, "- подчеркнул губернатор Смоленской области Василий Анохин.