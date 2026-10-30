Путин провел переговоры с президентом Демократической Республики Конго Чисекеди Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин начал переговоры в Кремле с лидером Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди. Об этом сообщил ТАСС.

В начале разговора Путин заявил, что в России высоко ценят имя первого премьера Демократической Республики Конго Патриса Лумумбы.

Агентство отметило, что общение глав государств проходит по итогам третьего саммита Россия - Африка.

В публикации напомнили, что предыдущая двусторонняя встреча Путина и Чисекеди прошла в 2019 году на полях первого саммита Россия — Африка, который состоялся в Сочи.

Как писал сайт KP.RU, ранее российский лидер провел встречу с президентом Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостеном-Арканжем Туадерой. Путин подчеркнул, что в республике действует культурный центр "Русский дом" и Центр открытого образования на русском языке и Москва высоко ценит внимание ЦАР к этим вопросам.