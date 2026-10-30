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НовостиОбщество30 октября 2026 17:35

Суд Волгограда изъял имущество бывшего депутата Зверева на 500 млн рублей

У экс-депутата Алексея Зверева и его близких изъяли имущество по иску прокуратуры
Семен ЗИМИН
Суд Волгограда изъял имущество бывшего депутата Зверева на 500 млн рублей

Суд Волгограда изъял имущество бывшего депутата Зверева на 500 млн рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ.

В Волгограде суд обратил в доход государства имущество бывшего депутата городской думы Алексея Зверева и его близких. Сумма немаленькая — около 500 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Следствие выяснило интересную схему: Зверев спокойно совмещал депутатские полномочия с бизнесом. Деньги от коммерции шли на дорогую недвижимость и вложения в компании. А чтобы никто не задавал лишних вопросов, активы записывались на родственников и доверенных лиц. Так и накопилось объектов на полмиллиарда.

Прокурор Волгограда пошёл в Ворошиловский районный суд с иском и добился своего. Требования надзорного ведомства удовлетворили полностью.

Похожая история недавно случилась на Кубани. Там в доход государства обратили имущество бывшего судьи Евгения Метелкина и ещё пятерых связанных с ним людей — более чем на 228 миллионов рублей. Полномочия Метелкина досрочно прекратила Квалификационная коллегия судей Краснодарского края из-за дисциплинарного проступка.