Суд Волгограда изъял имущество бывшего депутата Зверева на 500 млн рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ.
В Волгограде суд обратил в доход государства имущество бывшего депутата городской думы Алексея Зверева и его близких. Сумма немаленькая — около 500 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Следствие выяснило интересную схему: Зверев спокойно совмещал депутатские полномочия с бизнесом. Деньги от коммерции шли на дорогую недвижимость и вложения в компании. А чтобы никто не задавал лишних вопросов, активы записывались на родственников и доверенных лиц. Так и накопилось объектов на полмиллиарда.
Прокурор Волгограда пошёл в Ворошиловский районный суд с иском и добился своего. Требования надзорного ведомства удовлетворили полностью.
Похожая история недавно случилась на Кубани. Там в доход государства обратили имущество бывшего судьи Евгения Метелкина и ещё пятерых связанных с ним людей — более чем на 228 миллионов рублей. Полномочия Метелкина досрочно прекратила Квалификационная коллегия судей Краснодарского края из-за дисциплинарного проступка.