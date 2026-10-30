Суд Волгограда изъял имущество бывшего депутата Зверева на 500 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ.

В Волгограде суд обратил в доход государства имущество бывшего депутата городской думы Алексея Зверева и его близких. Сумма немаленькая — около 500 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Следствие выяснило интересную схему: Зверев спокойно совмещал депутатские полномочия с бизнесом. Деньги от коммерции шли на дорогую недвижимость и вложения в компании. А чтобы никто не задавал лишних вопросов, активы записывались на родственников и доверенных лиц. Так и накопилось объектов на полмиллиарда.

Прокурор Волгограда пошёл в Ворошиловский районный суд с иском и добился своего. Требования надзорного ведомства удовлетворили полностью.

Похожая история недавно случилась на Кубани. Там в доход государства обратили имущество бывшего судьи Евгения Метелкина и ещё пятерых связанных с ним людей — более чем на 228 миллионов рублей. Полномочия Метелкина досрочно прекратила Квалификационная коллегия судей Краснодарского края из-за дисциплинарного проступка.