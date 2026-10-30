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НовостиПроисшествия30 октября 2026 17:46

Средства ПВО за день сбили 113 дронов ВСУ над регионами России

Украинские боевики пытались атаковать восемь российских регионов
Сергей ГАПЧУК
Средства ПВО за день сбили 113 дронов ВСУ над регионами России

Средства ПВО за день сбили 113 дронов ВСУ над регионами России

Фото: Минобороны РФ.

Российские системы ПВО в течение дня нейтрализовали 113 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 113 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа...", - говорится в сообщении.

Военное ведомство отметило, что вражеские летательные аппараты были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской и Самарской областей.

Как писал сайт KP.RU, в ночь с 28 на 29 октября Московский регион подвергся масштабной атаке украинских дронов. В период с 20:30 до 07:00 в направлении столицы и Подмосковья было зафиксировано движение 613 беспилотников. Непосредственно на подлете к Москве ПВО уничтожила 231 дрон.

26 октября стало известно, что российские системы ПВО за сутки сбили 581 беспилотник противника. Также были перехвачены две управляемые авиабомбы и две крылатые ракеты Storm Shadow.