Средства ПВО за день сбили 113 дронов ВСУ над регионами России Фото: Минобороны РФ.

Российские системы ПВО в течение дня нейтрализовали 113 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 113 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа...", - говорится в сообщении.

Военное ведомство отметило, что вражеские летательные аппараты были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской и Самарской областей.

Как писал сайт KP.RU, в ночь с 28 на 29 октября Московский регион подвергся масштабной атаке украинских дронов. В период с 20:30 до 07:00 в направлении столицы и Подмосковья было зафиксировано движение 613 беспилотников. Непосредственно на подлете к Москве ПВО уничтожила 231 дрон.

26 октября стало известно, что российские системы ПВО за сутки сбили 581 беспилотник противника. Также были перехвачены две управляемые авиабомбы и две крылатые ракеты Storm Shadow.