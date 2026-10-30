Вице-премьер Никитин: РФ открыта для всех авиакомпаний африканских стран Фото: Roman Naumov/URA.RU/Globallookpress.com

Вице-премьер Андрей Никитин заявил, что Россия готова принимать заявки от авиакомпаний всех африканских стран на выполнение полетов. Об этом он сообщил журналистам на полях переговоров Владимира Путина с лидерами государств Африки в Кремле. По его словам, главным условием для запуска новых рейсов остаются экономическая выгода для перевозчиков и стабильный пассажиропоток.

Никитин подчеркнул: прямое авиасообщение у России уже есть с целым рядом стран континента. Свежий пример — Tanzania Air, которая с 2 июля 2026 года летает по маршруту Дар-эс-Салам — Москва — Занзибар. Кроме того, с Египтом, Марокко, Сейшелами и Танзанией сейчас идут разговоры о расширении частот и географии рейсов. То есть речь не только о новых направлениях, но и о том, чтобы сделать существующие удобнее.

Отдельная история — Кения. Посол этой страны в России Питер Матуки рассказал, что Москва и Найроби обсуждают запуск прямого рейса. Пока же россияне могут добраться до Кении только с пересадками — всего есть шесть маршрутов.