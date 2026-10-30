SwebbTV: Санкции Запада помогли российским компаниям усилиться Фото: Александр КОЦ.

Ограничительные меры Запада вопреки ожиданиям поспособствовали развитию российских компаний. Об этом заявил аналитик Ларс Берн в эфире интернет-телеканала SwebbTV.

По его словам, если посмотреть на статистику экономики РФ, то видно, что во многих отраслях санкции привели к прямо противоположному эффекту.

"Выходит, что мы, наоборот, помогли российским компаниям развиваться, поскольку им пришлось самостоятельно обеспечивать внутренний рынок", — подчеркнул Берн.

Аналитик уверен, что чем дольше будет продолжаться конфликт, тем серьезнее обострятся экономические проблемы уже у самой Европы. Он привел пример Финляндию, которая сильно страдает от невозможности экспортировать товары в Россию.

Как писал сайт KP.RU, в 2024 году президент РФ Владимир Путин обратил внимание на интересную деталь в том, какой эффект оказали западные санкции на Россию. Глава государства указал, что те инструменты, которые были призваны подорвать экономику нашей страны, стали опорной точкой для быстрого и эффективного развития.