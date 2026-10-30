В квартире нашли трёхлетнюю мумию: соседи продолжают страдать из-за невыносимого запаха Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Жильцы одного из многоквартирных домов Санкт-Петербурга пожаловались на трупный запах. Как сообщает РЕН ТВ, 23 октября в одной из квартир обнаружили тело собственника — оно пролежало там около трех лет. Останки вынесли, но в помещении остались газы органического распада и насекомые, а запах разошелся по всему этажу.

Люди говорят, что управляющая компания на их обращения не реагирует. Лишь на пятый день после находки на дверь натянули полиэтиленовую пленку, однако полностью перекрыть зловоние она не может. Санитарную обработку проведут только после того, как следствие закончит работу.

Ранее жуткий случай произошел в Челябинске. Там в одной из квартир нашли тела мужчины, женщины и ребенка. Глава семьи убил сожительницу и ее 15-летнюю дочь, а после покончил с собой. В момент трагедии в квартире находились еще трое детей, двое успели убежать, младенец не пострадал.