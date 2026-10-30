В Ленобласти мужчину задержали за одобрение теракта в «Крокусе» в Сети Фото: Артем КИЛЬКИН.

Жителя Ленинградской области задержали за комментарии в Telegram, в которых он одобрил теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС. Силовики возбудили против мужчины уголовное дело по статье 205.2 УК РФ — публичное оправдание терроризма.

В квартире задержанного прошёл обыск. Поводом стали его сообщения в одном из публичных чатов, оставленные в 2024 году. Отмечается, что мужчина не особо скрывался — писал от своего имени в открытом доступе.

Напомним, трагедия в «Крокус Сити Холле» случилась 22 марта 2024 года. Четверо боевиков ворвались в концертный зал, расстреляли посетителей и подожгли помещение. Погибли 149 человек, ещё один до сих пор числится пропавшим без вести. Преступники пытались уйти, но их взяли в Брянской области. Позже силовики установили и 15 соучастников.