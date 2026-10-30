Лантратова сообщила, что из Алешек эвакуировалась семья с семью детьми Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Семья с семью детьми всё-таки покинула Алешки. Об этом Telegram-каналу SHOT рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По её словам, изначально родители категорически не хотели уезжать, и уговорить их было почти невозможно.

«Я очень волновалась за многодетную семью. Семь детей, самому маленькому ребеночку три годика. Было практически невозможно уговорить, чтобы они уехали. И до последнего момента, приезда сюда, понимания не было», — призналась омбудсмен.

Дмитрий Стешин рассказал про эвакуацию мирных жителей из Алешек

При этом перелом наступил уже на месте: когда Лантратова приехала и спросила «Ну что?», семья ответила, что готова. Для неё самой это стало большой радостью, ведь дети ждали спокойствия и возможности нормально поесть.

Отдельно Лантратова рассказала о гуманитарной миссии, которая завершилась в городе. Её тронуло, как члены команды пытаются спасти местных собак. Для части животных могут открыть приют в парке «Тайган» — сейчас идут соответствующие переговоры.

Ранее KP.RU писал, что Яна Лантратова прибыла в город Алешки, где началась посадка мирных граждан в эвакуационный транспорт. Уточнялось, что жителям города организуют безопасные маршруты по выбранным направлениям.