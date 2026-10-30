«Время с друзьями в число лет жизни не входит»: Путин поделился секретом своей продуктивности

Путин заявил, что получает удовольствие от общения с коллегами из Африки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент России Владимир Путин поделился секретом своей продуктивности. Об этом он рассказал во время встречи с премьер-министром Того Фором Гнассингбе.

На полях саммита «Россия-Африка» российский лидер успел провести ряд переговоров с представителями африканских стран, в том числе до поздней ночи. Невероятная продуктивность Путина поразила многих его коллег.

«Вчера я видел, сколько много встреч у вас было. Вы выглядели при этом намного меньше уставшим, чем мы», - отметил премьер-министр Того, обращаясь к Путину

«Господин премьер-министр, у нас говорят, что время, проведенное вместе с друзьями в число лет жизни человека не входит», - с улыбкой пояснил президент.

Путин также отметил, что просто получал удовольствие от общения с друзьями и коллегами из Африки на полях саммита.

Ранее KP.RU сообщал, что на пятницу, 30 октября, у Путина запланированы девять двусторонних встреч с лидерами африканских государств. График контактов президента был выстроен с максимальной плотностью.