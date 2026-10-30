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НовостиЗдоровье30 октября 2026 19:12

Врач объяснила тягу к вредной еде осенью

Эндокринолог Новикова: сокращение светового дня провоцирует тягу к вредной пище
Валентина БРЫКАЛИНА
Эндокринолог Новикова: сокращение светового дня провоцирует тягу к вредной пище

Эндокринолог Новикова: сокращение светового дня провоцирует тягу к вредной пище

Фото: Оксана ЗУЙКО.

Усиление аппетита осенью не значит, что организм сознательно пытается создать запас жира на зиму. Об этом "Газете.Ru" рассказала эндокринолог Анна Новикова.

"При снижении температуры энергозатраты действительно могут немного возрастать, поскольку телу приходится поддерживать постоянную температуру", - сказала она.

Специалист отметила, что большую роль играет сокращение светового дня. Изменение режима освещения влияет на сон, настроение и суточные ритмы.

По ее словам, сладкое и жирное ассоциируется с комфортом и наградой, поэтому на фоне усталости, стресса или подавленного настроения тяга к ним усиливается.

Life.ru сообщил, что осенью для поддержания здоровья и иммунитета недостаточно только теплой одежды и витаминов. Главным условием является нормальный режим сна. На работу иммунной системы влияет не только продолжительность отдыха, но и его регулярность.