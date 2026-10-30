МИД РФ: Встреча Лаврова с Мотэги на полях совещания G20 прошла по просьбе Японии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Встреча главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова с его коллегой из Японии Тосимицу Мотэги на полях Совещания министров иностранных дел стран G20 прошла по просьбе Токио. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«По просьбе японской стороны состоялась краткая беседа Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Японии Т.Мотэги», - сообщили в ведомстве.

Как уточнили в МИД России, в ходе встречи министры затронули тему двусторонних отношений Москвы и Токио. Во время контактов Лавров также подчеркнул, что доля возобновления полноценного диалога между странами необходим отказ Японии от недружественного курса.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что диалог Москвы и Токио находится на грани из-за действий японской стороны. По словам дипломата, это привело к плачевным последствиям - отношения достигли точки невозврата.