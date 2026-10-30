Россиянам рассказали, как снизить риск укачивания в автомобиле

Врач Василькова: чтение и жирная пища усиливают тошноту у детей в авто Фото: Daniel Jedzura / Shutterstock / Fotodom

Чаще всего укачивание происходит, когда мозг получает противоречивые сигналы от органов зрения и вестибулярной системы. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач Диния Василькова.

"В результате появляются тошнота, головокружение, бледность и холодный пот, а в пробках неприятные ощущения усиливаются из-за резких рывков и остановок и невозможности проветрить салон из-за отсутствия встречного потока воздуха", — сказала она.

По ее словам, чтобы облегчить поездку, перед дорогой лучше избегать жирных, жареных и острых блюд и обильных приемов пищи.

Она отметила, что в пути следует отказаться от чтения и игр на смартфоне. По возможности лучше предложить ребенку смотреть на дорогу, линию горизонта или на впереди стоящий автомобиль.

Life.ru укачиванию в первую очередь подвержены дети в возрасте до 10 лет, которые страдают от кинетоза в 60% случаев. Среди взрослых эта проблема сохраняется на протяжении жизни примерно у 5–10% населения.