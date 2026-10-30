Россиянам дали советы по выбору вкусной и спелой хурмы

Профессор Алексеенко: спелая хурма имеет яркий цвет и сухие листики Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

В хурме содержится много пищевых волокон, каротиноидов, витамина C и калия. Об этом "Газете.Ru" сообщила профессор Елена Алексеенко.

По ее словам, если хочется хурму без выраженного вяжущего вкуса, нужно выбирать не только по сорту, но и по степени зрелости.

Она отметила, что популярный "королек" часто бывает сладким и менее терпким, но само название не является стопроцентной гарантией.

"При покупке стоит обратить внимание на внешний вид: спелая хурма имеет насыщенную окраску, а чашелистики выглядят подсохшими", - сказала специалист.

Телеканал "Царьград" рассказал, что хурма поддерживает работу кишечника, сердечно-сосудистой и нервной систем. Также она является источником клетчатки и улучшает микробиом. Кроме того, оранжево-желтый цвет ягоды свидетельствует о присутствии каротиноидов, полезных для здоровья глаз.