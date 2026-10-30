Назван способ увеличить пенсию без дополнительных отчислений

Экономист Балынин: поздний выход на пенсию увеличит выплаты Фото: Олег ЗОЛОТО.

Более позднее обращение за страховой пенсией позволяет увеличить ее размер за счет повышающих коэффициентов. Об этом "Газете.Ru" рассказал экономист Игорь Балынин.

"Конечное решение об использовании возможности увеличения страховой пенсии при более позднем обращении за ее назначением гражданин принимает абсолютно добровольно и самостоятельно", — отметил эксперт.

Он пояснил, что повышение предполагает, что в период отсрочки человек не получает соответствующую пенсию.

По его словам, поэтому большая ежемесячная сумма не означает немедленной финансовой выгоды: при выборе нужно учитывать пропущенные выплаты, другие доходы и личные обстоятельства.

Aif.ru сообщил, что многие пенсионеры в стране уже с 1 ноября начнут получать повышенные выплаты. Увеличение затронет тех граждан, кому в октябре текущего года исполнилось 80 лет.