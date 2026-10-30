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НовостиВ мире30 октября 2026 19:44

На Украине произошел взрыв в рейсовом автобусе

Взрыв в рейсовом автобусе произошел на Украине 30 октября, информации о пострадавших нет
Мария МАМАЕВА
На Украине произошел взрыв в рейсовом автобусе

На Украине произошел взрыв в рейсовом автобусе

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Взрыв, не связанный с боевыми действиями, произошел на Украине вечером в пятницу, 30 октября. Об этом сообщают украинские средства массовой информации.

По предварительным данным, взрыв произошел в рейсовом автобусе. При этом данных о том, где именно случился инцидент, не приводится. Информации о последствиях ЧП и возможных пострадавших также нет.

Ранее KP.RU сообщал, что студент из Киева заложил бомбу под автобус с военными Вооруженных сил Украины. Инцидент произошел 12 октября в городе Ровно на западе страны. Как заявили в Службе безопасности Украины, студент планировал взорвать автобус с подразделением ВСУ, заложив под него самодельную бомбу.

Взрывное устройство он планировал привести в действие дистанционно. При этом в последнее время на Украине участились покушения на силовиков и сотрудников военкоматов.