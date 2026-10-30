В Минобороны Белоруссии указали на важность союза с Россией из-за угроз НАТО Фото: REUTERS.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Владимир Белый заявил в интервью телеканалу ОНТ, что Минску жизненно необходима опора на Москву из-за растущего давления со стороны НАТО.

«Мы не можем противопоставить себя всему блоку НАТО. Надо опираться на сильного союзника. Вот этот военно-экономический, военно-промышленный потенциал нашего союзника позволяет нам в том числе адекватно предстать перед этими милитаристскими угрозами», — уточнил Белый.

Ранее в белорусском МИД жестко раскритиковали свежий план НАТО под названием «Теория победы». Как сообщил пресс-секретарь ведомства Руслан Варанков, эта концепция прямо предусматривает нанесение так называемых превентивных ударов по территории Белоруссии с использованием дронов и наземных роботизированных систем.