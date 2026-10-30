Лавров: Японии нужно отказаться от недружественного курса для диалога с РФ Фото: REUTERS.

Для восстановления диалога с Россией Японии необходимо отказаться от недружественного курса. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги на полях Совещания министров иностранных дел стран G20 в Атланте.

«С российской стороны было подчеркнуто, что для возобновления полноценного межгосударственного диалога необходим отказ Токио от недружественного курса», - приводится заявление Лаврова на официальном сайте МИД России.

В ходе краткой беседы Лавров и Мотэги затронули встречу двусторонних отношений Москвы и Токио. Напомним, что в последнее время диалог стран находится в точке невозврата.

Ранее KP.RU сообщал, что власти Японии намерены ввести против России очередной пакет санкций. Эта возможность прорабатывается Токио на фоне ужесточения ограничений со стороны стран ЕС.