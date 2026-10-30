Россиянам рассказали, как есть мед для максимальной пользы

Химик Шнитко: горячая вода разрушает полезные свойства меда Фото: RossHelen/Shutterstock/Fotodom

Мед содержит аминокислоты, витамины C и группы B, минералы, флавоноиды и органические кислоты. Об этом aif.ru рассказал химик Алексей Шнитко.

Он отметил, что полезных веществ в меде не так уж много, а вот сахаров в 100 г продукта примерно 80–82 г, то есть почти столько же, сколько в 100 г рафинада. При этом мед значительно слаще сахара за счет высокого содержания фруктозы, поэтому его требуется меньше.

По его словам, заменяя столовую ложку сахара чайной ложкой меда, челдовек получает еще и дополнительные биологически активные соединения.

"Горячая вода запускает процессы, которые сводят на нет часть уникальных свойств меда. При высокой температуре быстрее происходит деградация сахаров. Поэтому если хотите получить от меда максимум пользы, ешьте его "вприкуску" или добавляйте не в горячий, а в теплый чай (около 40°C)", - сказал эксперт.

360.ru сообщил, что засахаривание меда является естественным процессом кристаллизации глюкозы и указывает на натуральность продукта, а не на его порчу. Быстрее твердеют липовый и гречишный сорта, а акациевый мед дольше остается жидким.