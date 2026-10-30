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НовостиПроисшествия30 октября 2026 20:17

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Магаданской области

Землетрясение произошло в Магаданской области, эпицентр подземных толчков находился в 236 километрах от города Зырянка
Мария МАМАЕВА
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Магаданской области. Фото: Belish/Shutterstock/Fotodom

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Магаданской области. Фото: Belish/Shutterstock/Fotodom

В Магаданской области произошло землетрясение в магнитудой 4,5. Об этом говорится в сообщении Геологическая служба США (USGS).

Уточняется, что землетрясение произошло в 21:01 по московскому времени. Эпицентр подземных толчков был расположен в 236 километрах от города Зырянка. Очаг сейсмической активности располагался на глубине в 10 километров.

Данных о возможных повреждениях инфраструктуры и пострадавших пока что не сообщались.

Ранее KP.RU сообщал, что землетрясение магнитудой 3,4 произошло в западной части Чехии. Подземные толчки были зафиксированы в районе города Тахов, расположенного в Пльзеньском крае. Местные жители почувствовали колебания земли, которые сопровождались сильным грохотом. Некоторые также сравнили услышанные звуки со взрывами.