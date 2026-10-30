Названы неочевидные симптомы дефицита витамина Д

Диетолог Поляков: тревога и переедание могут указывать на дефицит витамина Д Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / Globallook

Нехватка витамина D может выражаться различными признаками. Об этом aif.ru рассказал диетолог Антон Поляков.

Он подчеркнул, что дефицит витамина D проявляется не только через психоэмоциональные изменения, но и через физические симптомы.

"Дефицит витамина D проявляется обычно через сниженное настроение, нарушение пищевого поведения — это повышенная тяга к пище, склонность к перееданию, тревожно-депрессивные состояния", - сказал специалист.

По его словам, также нехватка этого витамина может сопровождаться сниженным иммунитетом. При этом в определенном возрасте он может быть фактором, усугубляющим течение остеопороза: нарушается костный обмен, кость становится менее прочной и более склонной к переломам.

NEWS.ru сообщил, что в современных продуктах питания содержится недостаточно количество витаминов, чтобы поддержать нормальное функционирование организма. Объем пищи, который придется съесть, чтобы получить некоторые витамины в достаточном количестве, может не лучшим образом сказаться на фигуре.