Названы неочевидные симптомы дефицита витамина Д

Нехватка витамина D может выражаться различными признаками. Об этом aif.ru рассказал диетолог Антон Поляков.
Он подчеркнул, что дефицит витамина D проявляется не только через психоэмоциональные изменения, но и через физические симптомы.
"Дефицит витамина D проявляется обычно через сниженное настроение, нарушение пищевого поведения — это повышенная тяга к пище, склонность к перееданию, тревожно-депрессивные состояния", - сказал специалист.
По его словам, также нехватка этого витамина может сопровождаться сниженным иммунитетом. При этом в определенном возрасте он может быть фактором, усугубляющим течение остеопороза: нарушается костный обмен, кость становится менее прочной и более склонной к переломам.
NEWS.ru сообщил, что в современных продуктах питания содержится недостаточно количество витаминов, чтобы поддержать нормальное функционирование организма. Объем пищи, который придется съесть, чтобы получить некоторые витамины в достаточном количестве, может не лучшим образом сказаться на фигуре.