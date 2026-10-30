Косметолог раскрыла правила использования тканевых масок для лица

Косметолог Беридзе просоветовала использовать тканевые маски 1-2 раза в неделю Фото: Евгения ГУСЕВА.

Тканевые маски действительно работают, но ожидать, что эффект от них сохранится на месяцы, не стоит. Об этом "Газете.Ru" рассказала косметолог Нона Беридзе.

Она подчеркнула, что в уходовой косметике практически не бывает эффекта "навсегда". Если прекращается использование крема или сыворотки, то их действие постепенно заканчивается. Этот принцип применим и к тканевым маскам.

"В первую очередь эффективность маски зависит именно от состава и активных компонентов. Сам формат — ткань, гидрогель или крем — влияет на то, как эти компоненты доставляются коже", — сказала специалист.

По ее словам, оптимальная частота использования — 1–2 раза в неделю, в зависимости от состояния кожи. Однако в группе риска — обладатели чувствительной, реактивной кожи и те, у кого нарушен кожный барьер.

Life.ru сообщил, что сухость кожи осенью требует бережного ухода, а не увеличения числа косметических средств. Холод и ветер на улице в сочетании с сухим воздухом в помещениях ослабляют защитный барьер, из-за чего кожа быстрее теряет влагу.