Врач перечислил неочевидные признаки онкологии

Невролог Маматов: усталость и изменение голоса могут указывать на рак Фото: Yurii_Yarema/Shutterstock/Fotodom

Одними из признаков онкологии могут быть усталость, сонливость и охриплость голоса. Об этом "Газете.Ru" сообщил невролог Алексей Маматов.

Он подчеркнул, что не стоит превращать любой неожиданный симптом в повод для паники, но и жить по принципу "само пройдет" тоже неверно.

"Первый опасный сигнал, который легко спутать с влиянием осени и погодой — постоянная усталость, сонливость и разбитость даже после отдыха. Обычная сезонная утомляемость имеет понятные причины и обычно меняется после сна и восстановления", - сказал специалист.

По его словам. еще одним признаком может быть осиплость или изменение голоса, особенно если других симптомов ОРВИ нет или сезонная простуда уже прошла.

Aif.ru рассказал, что иногда первыми признаками рака становятся изменения, которые легко объяснить усталостью, возрастом или другими причинами. Одним из таких симптомов является необъяснимое и резкое снижение веса, когда масса тела заметно уменьшается без изменения питания и физической активности.